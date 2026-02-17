きょう（17日）未明、岡山県井原市で住宅を半焼する火事がありました。焼け跡から1人の遺体が見つかっています。 【画像をみる】遺体が見つかった住宅 警察によりますと、きょう午前2時ごろ、井原市芳井町で森元満さん（66）の住宅の窓から炎が見えたと近くを通りかかった男性から119番通報がありました。火は約1時間半後、消防により消し止められましたが、木造瓦葺き平屋建ての住宅1棟の一部、約10平方メートルが焼け