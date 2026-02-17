東京都内の商業ビルの解体工事を装い、静岡県の男性から工事の手付金500万円をだまし取った疑いで、静岡県熱海市の自称・不動産業の男ら6人が2月16日に逮捕されました。 詐欺の容疑で逮捕されたのは、熱海市熱海に住む自称・不動産業の男（70）や埼玉県三郷市彦成に住む無職の男（66）ら、合わせて6人です。 警察によりますと、6人は共謀して2021年2月、都内にある商業ビルについて、解体工事がないのに工事があるかのように装っ