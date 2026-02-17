ブルージェイズの主砲ウラジーミル・ゲレロ内野手（26）が16日（日本時間17日）、フロリダ州ダンイーデンでキャンプ初日を迎え、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての意気込みを語った。ゲレロはこの日、岡本と同じ組でライブBPを行った。WBCにはドミニカ共和国の代表として初参戦が決まっており「正直に言うと、チームを離れてWBCに出ることの難しさについては分からない。今回が初めて