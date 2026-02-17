好角家で知られるタレント・山根千佳（30）が17日までに自身のインスタグラムを更新。元横綱＆大関との豪華3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「先日、元横綱・若乃花の花田虎上さんと元大関・栃東の玉ノ井親方と会食でお会いできました」と豪華3ショットを投稿した。「当時のお2人の対戦動画を見たり、今の現役力士ともし対戦するなら自分はどんな作戦で行くかなど…貴重なお話を沢山聞けて夢のような時間でした