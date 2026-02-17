ペア・フリーの演技を終えた三浦璃来（上）、木原龍一組＝ミラノ（共同）氷上にうずくまって抱き合う2人に、総立ちの観客から割れんばかりの拍手と声援が送られた。ミラノ五輪のフィギュアスケートペアで三浦璃来、木原龍一組が金メダルを獲得した。一番輝くメダルを胸に涙が止まらない木原。見守っていた観客も「素晴らしかった」と感極まった様子だった。12番目に登場した2人は、リフトで体勢を崩すなどして5位に終わった前