◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートプログラム（ＳＰ）５位と出遅れた三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、フリーで世界最高の１５８・１３点をたたき出し、合計２３１・２４点で大逆転し、ペアで日本史上初の金メダルをつかんだ。テレビ中継で解説を務めた元五輪代表の高橋成美さんは、木原とペアを組んで１４年ソチ五輪に出場した