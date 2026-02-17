メキシカンリーグのレオネス・デ・ユカタンは１６日（日本時間１７日）、昨季限りでソフトバンクを退団していた又吉克樹投手（３５）の入団を発表した。球団公式Ｘでは日本語を交えて「いらっしゃいませ、Ｋａｔｓｕｋｉ！」などと歓迎した。昨季はプロ１２年目で初の登板なしに終わり、戦力外通告を受けた右腕。昨年１０月には今後について「まだいけると感じている。可能性がある限り（現役続行の可能性を）追いかけたいです