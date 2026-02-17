背骨コンディショニングで花粉症、アトピー性皮膚炎、喘息の予防・改善 胸椎のゆがみを正し、菱形筋や三角筋後部を鍛えて背中を支える 私たちの身体を細菌やウイルスなどから守る免疫システムをコントロールしている自律神経の乱れは、花粉症やアトピー性皮膚炎、喘息などのアレルギー症状を出やすくし、症状を悪化させたりします。また、〝免疫の司令塔〟と呼ばれる「ヘルパーT細胞