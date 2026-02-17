東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.60高値9.65安値9.57 9.72ハイブレイク 9.69抵抗2 9.64抵抗1 9.61ピボット 9.56支持1 9.53支持2 9.48ローブレイク シンガポールドル円 終値121.58高値121.74安値120.76 122.94ハイブレイク 122.34抵抗2 121.96抵抗1 121.36ピボット 120.98支持1 120.38支持2 120.00ローブレイ