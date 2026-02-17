東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7072高値0.7097安値0.7057 0.7134ハイブレイク 0.7115抵抗2 0.7094抵抗1 0.7075ピボット 0.7054支持1 0.7035支持2 0.7014ローブレイク キーウィドル 終値0.6033高値0.6048安値0.6013 0.6085ハイブレイク 0.6066抵抗2 0.6050抵抗1 0.6031ピボット 0.6015支持1 0.5996