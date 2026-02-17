ドル円きのうの高値上回る植田総裁・高市首相から明確なシグナルなく 予想を大きく下回る日本GDP受けた円売りが継続。また、きのう夕方に行われた高市首相と植田日銀総裁の会談で金融政策に関する明確なシグナルが出なかったことも円売りにつながっている。 力強さに欠けるGDPを受け日銀の早期利上げ観測が後退。ドル円は153.67円付近まで上昇、昨日の高値153.64円を上回っている。ユーロ円は182円台に乗せている。