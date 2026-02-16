眉専門コスメブランド「HBL BEAUTY（HBL ビューティ）」の3D クッションブロウに新色のライトブラウン（6g 3960円）が登場する。2月18日に全国のコスメ キッチン及び、ビープルで先行発売し、3月23日から全国で販売する。2月18〜23日には、コスメキッチン ニュウマン新宿でポップアップを開く。【画像をもっと見る】HBL BEAUTYは、「ハリウッドブロウリフト」を手がけるJULIA IVYが展開する眉専門コスメブランド。中でも3D ク