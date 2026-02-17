大阪3月限ナイトセッション 日経225先物56750-150 （-0.26％） TOPIX先物3789.5-6.5 （-0.17％） シカゴ日経平均先物休場 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 16日の米国市場は、プレジデントデーの祝日で休場だった。欧州市場ではストックス欧州600が小幅に上昇。金融株が買われた一方で、AIの急速な進化が様々な産業の事業機会を奪うという脅威論が強まり、ソフトウエア株の弱さが目立