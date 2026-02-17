“事件”から週が明け、エースが面目躍如の活躍を見せた。「大和証券Mリーグ2025-26」2月16日の第2試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がトップを獲得。セミファイナルシリーズ進出へのボーダー上で争う渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）を3着に沈め、試合後は改めてレギュラーシーズン突破を誓った。【映像】流れるように一発でツモアガリを決める園田賢第1試合に登板した浅見真紀（最高位戦）はBEAST X・鈴木大介（連盟）の