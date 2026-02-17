ソフトバンクから戦力外となった又吉克樹投手（35）がメキシカンリーグのユカタン・ライオンズに入団することが決まった。16日（日本時間17日）、球団が公式Xで発表した。球団は「いらっしゃいませ, Katsuki!」と日本語で投稿。「世界で最も過酷なリーグの一つであり、日本で最も重要なリーグのNPB（日本プロ野球）で592.0回を投球。通算防御率2.84の成績を収めた又吉克樹が我々の投手陣を強化することになる。国際的に証明さ