テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜深0：40〜）の第7話が17日深夜に放送される。【場面写真】伊藤健太郎が向かった先…事務員の川島鈴遥本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来