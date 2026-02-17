カインズは3月1日より、定年年齢を従来の60歳から65歳へ延長する人事制度改正を実施する。今回の改正で、60歳以降は嘱託社員として再雇用していた仕組みから、65歳まで正社員として雇用を継続する体制へと移行する。背景には、人生100年時代における働き方の多様化と、小売業における熟練人材の重要性の高まりがある。今回の定年延長は、シニア層が培ってきた豊富な経験やスキルを長期的に活用し、年齢に関わらず挑戦を続けられる