HOTEL THE MITSUI KYOTOは2月12日、「フォーブス・トラベルガイド2026」のスパ部門において、施設内の「サーマルスプリングSPA」が初めて最高評価の5つ星を獲得したことを発表した。「フォーブス・トラベルガイド2026」のスパ部門で最高評価の5つ星を獲得「フォーブス・トラベルガイド」は、「ラグジュアリー・サービスのオリンピック」とも称され、約900もの厳格な基準に基づき匿名調査員が評価を行う権威ある格付け制度。同ホテ