田牧そらと王碩瀚（ハンク・ワン）がダブル主演を務める日本×台湾合作映画『星の音』が、2月に岐阜県飛騨市でクランクインした。2027年に台湾、日本での劇場公開が予定されている。【写真】田牧そら、雪景色の中で撮影のキャライメージショット本作は、星空と音楽をモチーフに、人と人の距離や心のつながりを描くラブストーリー。飛騨の静かな自然と台湾の風景を舞台に、父親を失った少女と夢を追う青年が出会い、国境を越え