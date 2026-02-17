タレント・井上和香が13日、自身のインスタグラムを更新。娘との２ショットを公開した。 【写真】口元なんてママそっくり一瞬で食べ尽くす母と娘のイチゴ狩り 「娘ちゃんといちご狩り～」とかわいいイチゴを添えて報告した井上。「急遽時間ができて、ダメ元で確認したら奇跡的にキャンセルがでて行ってきました」と明かし、練乳の入ったトレーを持つ娘の隣でハサミとイチゴを持つ2ショットをアップした。