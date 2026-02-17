映画監督マイク・フラナガン（47）が、スティーヴン・キング氏の中編小説「霧」の新たな映画化を手がけることが明らかになった。フラナガンは監督・脚本を担当し、1980年刊行の同作を再びスクリーンへとよみがえらせる。 【写真】若かりし頃のスティーヴン・キング氏 物語はメイン州の小さな町を濃い霧が覆い、霧の中から現れた謎の生き物が住民を襲うというもの。生存者たちは地元のスーパー