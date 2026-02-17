千葉の姫野誠「もちろんレベルは高いですけど、僕たちもレベルが高い」昨年のJ1昇格プレーオフでジェフユナイテッド千葉の救世主となったMF姫野誠が、J1百年構想リーグでも才能の片鱗を見せている。浦和レッズとの開幕戦でいきなりスタメン入りを果たすと、第2節の川崎フロンターレ戦では途中出場。PK戦でも落ち着いて流し込んだ17歳だが、その素顔は普通の高校2年生だ。「J1で通用する部分、長所としている仕掛け、攻撃のところ