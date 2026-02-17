韓国男子ショートトラックが、20年ぶりとなるリレー金メダル獲得に向けて快走した。韓国は16日（日本時間）、イタリア・ミラノのアイススケートアリーナで行われた2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季（オリンピック）五輪、ショートトラック男子5000メートルリレー準決勝第2組で6分52秒709を記録し、1位で決勝進出を決めた。同じく準決勝を通過した同組のオランダをはじめ、リレーで強さを見せるカナダ、イタリアと21日の決