北米アイスホッケーリーグ「ナショナルホッケーリーグ（NHL）」のスター選手が総出動した2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）の男子アイスホッケーが、次第に熱気を帯びている。グループリーグが幕を閉じ、本格的なトーナメント日程がいよいよスタートする。日本時間16日をもって、男子アイスホッケーに出場した12カ国の予選順位がすべて確定した。規定に従い、各組1位の3カ国と、2位のうち最も成績の良