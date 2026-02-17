今年1月、俳優の山田孝之が自身のインスタグラムに「『俳優とは何か？』と聞かれました。少し危ない領域に踏み込むことになるかもしれません」とつづり、1本の動画を投稿した。そして2月2日、都内で記者会見を開き、自身がプロデュースする大規模俳優オーディション番組『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』の製作を発表。同番組は、NTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」で独占配信される。【全身ショット】長髪