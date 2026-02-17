2月14日、昨年9月に双子を出産した中川翔子がYouTubeチャンネル『中川翔子の「ヲ」』を更新。生後4ヶ月の双子のお宮参りとお食い初めの様子を公開した。【関連】双子出産の中川翔子、産後1ヶ月で“20キロ減”むくみはとれるも「ガタガタでボロボロ」動画の中で、中川はお宮参りとお食い初めを合わせて行うと説明し、お宮参りについて、「（生後）1ヶ月で行けるってすごいと思うよ」「1ヶ月の時、私もボロボロだし、双子を連れて外