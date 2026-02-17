いつものごはんが味気なく感じることがあり、お弁当やワンプレートごはんに少し遊び心を加えたいなと思っていたところ、ダイソーで良いアイテムを発見！ごはんを詰めてひっくり返すだけで、あの海の生き物を模した形の可愛いごはんをつくれる便利なごはん型。簡単なのに凝ったアレンジを楽しめますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：デコかわ ごはん de プカプカあざらし価格：￥110（税込）容量（約）：200g販売ショッ