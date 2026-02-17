現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』より、クマ役を演じる夏目透羽のインタビューコメントが公開された。 参考：『ばけばけ』夏目透羽が強烈な新キャラ・クマに“思ってたのと違う”熊本での新生活 朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてき