ホームセンターでパーツキャビネットを購入しようとすると、安いものでも1,000円以上はします…。手頃なものはないかとダイソーで探してみると、なんと200円で引き出しが6個付いているコスパ抜群なミニ引き出しを発見しました！小物や文具、パーツを細かく仕分けできてスッキリ。買い足しやすくておすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニ引き出し価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480