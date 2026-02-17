ダイソーのモバイルグッズ売り場で、100均の概念を覆すようなアイテムに遭遇しました。手に取って驚いたのは、その洗練されたデザインとズッシリとした安定感。実はこれ、記録メディア「HIDISC（ハイディスク）」で知られる日本企業、磁気研究所が扱う本格派のガジェットスタンドだったんです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：タブレットスタンド価格：￥550（税込）サイズ（約）：折り畳み時W156mmD×123mm×H43mm／ア