お笑いタレントの狩野英孝さんは2月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。Kis-My-Ft2からの意外なプレゼントを公開し、話題となっています。【写真】狩野英孝がキスマイからもらった意外なプレゼント「TOKIO先輩でも目指してるんか？www」狩野さんは「Kis-My-Ft2さんからお米頂きました！！」とつづり、1枚の写真を投稿。プレゼントされたのはただの米ではなく、Kis-My-Ft2が自ら生産した無農薬米「キス米」です。ラベルには生産者と