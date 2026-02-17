パドレスは16日（日本時間17日）、A・J・プレラーGM（48）と複数年で契約延長に合意したと発表した。プレラーGMは2014年夏にパドレスに加入。以降、マチャドやボガーツ、タティス、ダルビッシュといった数多くのスター選手を獲得してきた。その効果もあり、チームは20年に14年ぶりにポストシーズン（PS）に進出すると、直近6年で4度PS出場を果たし、24、25年は球団史上初めて2年連続90勝に到達。チームの成績も相まって直近3