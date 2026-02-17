【リオデジャネイロ＝大月美佳】ブラジル・リオデジャネイロの真夏の祭典「リオのカーニバル」で１５日、精鋭１２チームがコンテストで競うパレードが始まった。ルラ・ダシルバ大統領（８０）の生涯を題材としたパレードが披露され、１０月の大統領選を控える中、野党側は「事前の選挙活動に当たる」と強く反発し、当局が警告する事態に発展している。「オレ、オレ、オレ、オレルラ！ルラ！」。パレードの会場で、踊り子ら