三浦璃来、木原龍一組のペア・フリーの演技に涙し、拍手を送る坂本花織＝ミラノ（共同）フィギュアスケート・ペアの三浦璃来、木原龍一組の歴史的な金メダル獲得を会場で見届けた女子の坂本花織は涙を流し、快挙の2人をねぎらう場面もあった。「どえらい泣いた。モヤモヤが晴れました」とコメントした。坂本と愛称「りくりゅう」の三浦、木原組は交流が深く、前回の北京五輪、今大会と2大会連続でともに団体の銀メダリストにな