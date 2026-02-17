EU＝ヨーロッパ連合は、16日、トランプ大統領が議長を務めるパレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の初会合にオブザーバー参加すると発表しました。【映像】EUの報道官の様子EUの報道官は、ワシントンで今月19日に開かれる「平和評議会」の初会合に閣僚級のシュイツァ・ヨーロッパ委員が出席すると明らかにしました。だた、オブザーバーとして「ガザ地区に関する部分にだけ参加する」としていて「EUは平和