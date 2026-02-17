「今年は完璧に赤字」――それでも店主はサービスをやめない。元力士が営む食堂では、げんこつサイズの唐揚げに豊富なおかず、さらにお菓子や果物まで次々と提供される。その根底にあるのは、「また来てほしい」という純粋な想いだった。きょう17日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)では、東京・足立区で見つけたオモウマい食事処が登場。ゲストに、