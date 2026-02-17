◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートプログラム（ＳＰ）５位と出遅れた三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、フリーで世界最高の１５８・１３点をたたき出し、合計２３１・２４点で大逆転の金メダルをつかんだ。フィギュアは団体の銀に始まり、男子も鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（エームサービス・明大）が