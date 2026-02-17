スポーツ専門局「ESPN」電子版がエンゼルスのマイク・トラウト（34）が今季は中堅への復帰を計画していると報じた。昨季は右翼にコンバートされ、指名打者（DH）で過ごす時間が多かった。しかしながら就任1年目のカート・スズキ監督がオフシーズン中、現時点で中堅に適任者がいないこともあり、再び中堅を守ってほしいと伝え、これを快諾したという。トラウトは「中堅にいる時が一番自分らしくプレーできる気がする、ベストな