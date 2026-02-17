【WWE】RAW（2月9日・日本時間10日／オハイオ・クリーブランド）【映像】まるで“漫画” 身体能力が異常な「旋風脚」重力を置き忘れてきたかのような、あまりに鮮やかで鋭烈な一撃だった。新星ハイフライヤーが放った、しなやかかつ破壊力抜群の“旋風脚”に会場が騒然。その人間離れした跳躍力に対し、視聴者からは「人間の脚力とは思えない」「旋風脚かっこいい」など驚きを通り越して漫画の世界を観ているかのような興奮の声