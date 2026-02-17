春の訪れを感じる華やかなギフトが、ホテルニューオータニ（東京）に登場。館内のパン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」では、春限定『SATSUKIチョコレート＆クッキー～桜～』を2026年3月1日（日）より販売します。桜色にときめく特別なクッキー缶は、お祝いシーズンの贈り物にもぴったりです♡ 桜色が広がる華やか缶 約1万坪の広さを誇る日本庭園や、ホテル