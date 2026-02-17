ミラノ・コルティナオリンピックです。スキー・ジャンプ男子スーパーチーム。大雪の影響でまさかの結果となりました。【映像】日本の新エース・二階堂蓮のビックジャンプジャンプ競技の最後を飾るのが、2人1組で行われる新種目、男子スーパーチーム。2回目を終え、日本は6位。メダル獲得へ、まずは日本の新エース・二階堂蓮。飛距離138.5メートルのビックジャンプで3回目の1人目を終え、2位に順位を上げます。しかし、大