米国男子ツアー「AT＆Tペブルビーチ・プロアマ」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見同ランキングは米ツアーのポイントレースで、ランキング上位者が8月から始めるプレーオフシリーズに進出できる。上位100人は来シーズンのフルシード権を獲得する。松山英樹は同大会で8位タイに入り、147.5ポイント（pt）を獲得。6位から4位（560pt）に