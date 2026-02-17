「広島春季キャンプ」（１６日、沖縄）剛球がミットに収まるバチンという快音が球場に響いた。スタンドの見物人が「お〜」とうなる。ドラフト２位・斉藤汰直投手（亜大）がプロ入り後２度目となるシート打撃に臨み、打者５人を無安打１四球。この日投げた９投手の中で最速の１５１キロをマークし、大器の片りんを見せた。「もう段階を踏むとかではなく、アピールすることを考えていた」という中で立ったマウンド。同期の同１