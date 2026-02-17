俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）にクマ役で出演中の夏目透羽がコメントを寄せた。【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題――出演が決まったときのお気持ちは？初めて受けた朝ドラヒロインオーディションが「ばけばけ」でした。今までご一緒させていただ