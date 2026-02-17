「広島春季キャンプ」（１６日、沖縄）鋭い打球を次々と外野へはじき返した。広島の林晃汰内野手（２５）がシート打撃で３安打をマーク。確率性向上を目指して鍛錬を継続する中での好結果に、一定の満足感をにじませた。ターノックから中前打、森下から左前打を放つなど、柔軟性のある打撃が光った。左の大砲として期待を受け続けているが「確率よく捉えることが自分の課題」と認識。力まないスイングを「めちゃくちゃ意識し