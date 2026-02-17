アメリカ映画界を代表する名優ロバート・デュヴァルが、現地時間15日に死去した。95歳だった。妻ルシアナが公式Facebookで発表し、「自宅で、愛と安らぎに包まれて穏やかに息を引き取った」と伝えている。死因は公表されていない。デュヴァルは『ゴッドファーザー』シリーズをはじめ、『M★A★S★H マッシュ』『THX 1138』『地獄の黙示録』『グレート・サンティーニ』『テンダー・マーシー』など、数々の名作で強烈な存在感を放っ