「なんとなく」の直感に従って行動する 脳は根拠を持って「直感」する 「なんとなく嫌な予感がする」「なんだか今日はイケそうな気がする」――そんな直感が当たった経験はないでしょうか。多くの人はそれを「偶然」「気のせい」と片づけますが、実際には脳が出している立派な「シグナル」なのです。 人間の脳は常に、五感を通じて入ってくる膨大な情報を感覚器から受け取り、無意識のうちに分析・蓄積しています