Cadenza IIグレー ナイコムは、Kiwi Earsの有線イヤフォンで、KARS 2.0とチタンコート振動板を搭載した「Cadenza II」を2月20日に発売する。価格は8,250円。カラーはブルーとグレーの2色。 ブルー 新開発の10mmチタンコート振動板ダイナミックドライバーを搭載。PET(ポリエチレンテレフタレート)をベース素材とし、表面にチタンコーティングを施すこ