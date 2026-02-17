【本日の見通し】方向性を探る展開が続く、先週の円高は一服も、戻りでは売りが出るか 先週は157円台から152円27銭まで下げる展開となった。週末にかけて少し戻すと、週明けはドル買い円売りが優勢で、153円60銭台を付けた。もっとも、急激な下げに対する調整という印象。円高進行が一服も、戻りでは売りが出る展開が意識される。 8日の衆議院選挙前後で積み上がった円売りポジションの整理がまだ続いていると