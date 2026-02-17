東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値153.47高値153.64安値152.62 154.89ハイブレイク 154.26抵抗2 153.87抵抗1 153.24ピボット 152.85支持1 152.22支持2 151.83ローブレイク ユーロドル 終値1.1851高値1.1878安値1.1846 1.1903ハイブレイク 1.1890抵抗2 1.1871抵抗1 1.1858ピボット 1.1839支持1 1.1826支持2 1.1807ロ&#12